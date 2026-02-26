Haberler

Elini kolunu sallayarak iftar saatinde motosiklet çalan şahıs kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iftar saatinde park halindeki motosikleti çalan ve rahat tavırlarla binen bir kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Olay sonrası motosikletin sahibi durumu polise bildirdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iftar saatinde park halindeki motosikleti rahat tavırlarla çalan şahsın motosiklete binerek uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Mahallede yaşayan Ahmet Toranbeki, motosikletini apartmanın önüne park ettikten sonra evine girdi. İftar saatinde evine girdiği esnada kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki motosikleti rahat tavırlarla çalıştırıp binip gitti. Şüpheli şahsın park halindeki motosikletin yanına geldiği ve rahat bir şekilde motosiklete binip uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra evin önüne gelen Toranbeki, motosikletinin olmadığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için inceleme başlattı. - HATAY

