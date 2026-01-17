Haberler

Daire önündeki ayakkabıları çaldılar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kimliği belirsiz 3 şahıs, bir apartmanın önünde duran 2 çift ayakkabıyı çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde apartmana giren 3 şahsın daire önünde duran 2 çift ayakkabıyı çaldıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de yaşandı. Mahallede bulunan bir apartmana giren kimliği belirsiz 3 şahıs, daire önünde duran 2 çift ayakkabıyı çaldı. Daire kapısının önünde duran ayakkabıları çalan hırsızlar, ayakkabıları poşete koyarak apartmandan uzaklaştı. Ellerini kollarını sallayarak girdikleri apartmanda bulunan ayakkabıları hiç çekinmeden çaldıkları anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde; 3 şahısın apartmana girip rastgele bir kata merdivenle çıkarak daire önünde duran ayakkabıları çaldığı anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
