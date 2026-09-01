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Bataklığa Düşen İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Bataklığa Düşen İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bataklığa düşen büyükbaş hayvan, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Hayvan, kontrolleri için veteriner hekime teslim edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bataklığa düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi'nde yaşandı. Bataklığa düşerek mahsur kalan ineği fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda ineği kısa sürede bulunduğu yerden sağlıklı şekilde çıkardı.

Kurtarılan hayvan, gerekli kontrollerinin yapılması için veteriner hekime teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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