Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen kazada, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Reyhanlı'ya bağlı Yeşilova Mahallesi Çayırgah mevkiinden yaşandı. Seyir halindeki 31 SAA 345 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın şiddeyle araç hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği berlirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

