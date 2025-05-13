Reyhanlı'da Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Kaza: 4 Yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarparak metrelerce savruldu. Kazada 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. H.B. idaresindeki Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araca çarparak metrelerce savruldu. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Otomobilin metrelerce savrulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsünün 1.34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY