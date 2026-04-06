Reyhanlı'da 315 adet Captagon hap ele geçirildi

Reyhanlı'da 315 adet Captagon hap ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda 315 adet Captagon hap bulundu. Olayla ilgili M.K. isimli şahıs gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 315 adet Captagon hap ele geçirildi.

Reyhanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 31 Mart tarihinde M.K. isimli şahsın Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 315 adet Captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.K. isimli şahıs, TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
