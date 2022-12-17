- Restoranda yeni yıl süsleri alev aldı: 2 yaralı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir restorandaki yeni yıl süslemelerinin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da West End bölgesindeki Mayfair semtinde bulunan bir restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yangının restorandaki yeni yıl süslerinin alev alması sonucu çıktığı bildirildi. Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada, "Binanın içindeki yeni yıl süsleri yanıyordu ve ekipler gelmeden söndürülmüştü. Yaklaşık 300 kişi tahliye edildi ve itfaiye ekipleri içeride kimsenin olmadığından emin olmak için arama yaptı. Olayda yaralanan 1 erkek ve 1 kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.