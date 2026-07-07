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Restoranda tüfekle öldürdü, mezarlıkta kıskıvrak yakalandı

Restoranda tüfekle öldürdü, mezarlıkta kıskıvrak yakalandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir restoranda çıkan tartışma sonucu Halil Korkut'u tüfekle öldüren Coşkun Karataş, polis takibiyle Şenyayla Mezarlığı'nda suç aletiyle birlikte yakalandı. Zanlının daha önce de eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir restoranda başlayan tartışma cinayetle sonuçlanırken, bir şahsı tüfekle vurarak öldüren ve olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerinin takibi sonucu mezarlıkta kıskıvrak yakalandı.

Olay, Yılanlı mevkisinde faaliyet gösteren bir restoranda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Karataş (35) ile Halil Korkut (44) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Karataş, yanındaki tüfekle Korkut'a ateş açtı. Ağır yaralanan Halil Korkut olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından otomobiline binerek hızla gözden kaybolan zanlının yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından çemberi daraltan ekipler, şüpheli Coşkun Karataş'ı aynı gün gece saat 02.00 sularında Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Eniştesini de öldürmüş

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, katil zanlısı Coşkun Karataş'ın geçmişine dair kan donduran bir detay ortaya çıktı. Karataş'ın, 2015 yılında ablasının soba zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eniştesi Aytekin Köse'yi sorumlu tuttuğu ve zanlının o dönem eniştesini sokak ortasında göğsüne iki el ateş ederek öldürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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