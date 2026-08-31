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İzmir-Çanakkale Karayolu'nda Kaza: 3 Yaralı

İzmir-Çanakkale Karayolu'nda Kaza: 3 Yaralı
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İzmir-Çanakkale Karayolu'nun Ayvalık ilçesi mevkiinde, saat 00.40 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil refüje uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde kontrolden çıkarak refüje uçan otomobildeki 3 kişi hastanelik oldu.

Kaza, saat 00.40 sıralarından Ayvalık ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki 22 ADK 799 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol dışına çıktı. Refüje uçan otomobildeki yaralılar için bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralılar, hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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