Refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Akgün köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.H. (32) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje girdi.

Kazada sürücü S.H. ile araçta yolcu olarak bulunan İ.K. (31) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı