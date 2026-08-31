Afyonkarahisar'da Otomobil Refüje Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesine bağlı Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ş., yönetimindeki 17 GH 236 plakalı otomobil sürücüsünden henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrilerek durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken araçta bulunan iki kişi ise yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı