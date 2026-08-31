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Afyonkarahisar'da Otomobil Refüje Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Refüje Devrildi: 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Tavşantepe mevkiinde kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi. Kazada araçtaki iki kişi yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesine bağlı Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ş., yönetimindeki 17 GH 236 plakalı otomobil sürücüsünden henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrilerek durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken araçta bulunan iki kişi ise yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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