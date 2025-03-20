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Refahiye'de Lise Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi Verildi

Refahiye'de Lise Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi Verildi
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' projesi kapsamında lise öğrencilerine güvenlik eğitimi verildi. Eğitimin içeriğinde 112 ihbar hattı, trafik güvenliği, genel güvenlik ve polislik mesleği konuları yer aldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde "Kariyer Günleri" projesi kapsamında lise öğrencilerine güvenlik eğitimi verildi.

Refahiye Fen Lisesi tarafından "Kariyer Günleri" projesi düzenlendi. Proje neticesinde Fen Lisesi 12. sınıflara yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere "112 ihbar hattı, trafik güvenliği, genel güvenlik ve polislik mesleği" konularında bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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