Refahiye'de Emniyet, Din Görevlilerine Bilgilendirme Faaliyeti Düzenledi

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Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe müftüsü ve cami imamlarına iletişim yoluyla dolandırıcılık ve trafik bilinci konularında bilgilendirme yaptı ve broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince önleyici faaliyetler kapsamında ilçe müftüsüne, ilçede bulunan tüm camilerin imam ve müezzinlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda müftü, imam ve müezzinlere "İletişim Yolu ile Dolandırıcılık, Trafik Bilincinin Artırılması" konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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