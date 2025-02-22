Refahiye'de Emniyet, Din Görevlilerine Bilgilendirme Faaliyeti Düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince önleyici faaliyetler kapsamında ilçe müftüsüne, ilçede bulunan tüm camilerin imam ve müezzinlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda müftü, imam ve müezzinlere "İletişim Yolu ile Dolandırıcılık, Trafik Bilincinin Artırılması" konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - ERZİNCAN