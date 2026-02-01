İsrail: 'Refah Sınır Kapısı'nda çift yönde geçişlere yarın başlanması bekleniyor'

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden yapılan açıklamada, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kısmi olarak açıldığını bildirilirken, "Bugün sınır kapısının işleyişini değerlendirmek için bir pilot uygulama yürütülüyor. Bölge halkının çift yönde geçişlerine yarın başlanması bekleniyor" denildi.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kısmi olarak açıldığını bildirdi. COGAT'ın açıklamasında, "Refah Sınır Kapısı sadece yaya geçişine açıldı. Bugün, sınır kapısının işleyişini test etmek ve değerlendirmek için bir pilot uygulama yürütülüyor. Bölge halkının Gazze'ye giriş ve çıkış olmak üzere çift yönde geçişlerine yarın başlanması bekleniyor" denildi.

Filistinli yetkililer bölgeye geldi

Kısmi açılma nedeniyle sınır kapısı yakınındaki bölgelerde hareketlilik yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, Filistin Yönetimi'ni temsil eden yetkililerin sınır kapısının Mısır tarafından geçerek giriş-çıkışları denetleyen Avrupa Birliği (AB) misyonuna katılmak üzere Filistin kapısına doğru ilerlediğini bildirdi.

Yerel kaynaklar, henüz sınırdan giriş ve çıkışına izin verilecek Filistinlilerin tam sayısına ilişkin bir anlaşmanın sağlanmadığını bildirirken, Mısır'ın İsrail'in bölgeden ayrılmasına izin vereceği bütün kişileri kabul etmeye hazır olduğunu öne sürdü.

Refah Sınır Kapısı yaklaşık 2 yıldır kapalı

Gazze'deki halk ve bölgeye ulaştırılması gereken insani yardım malzemeleri için hayati öneme sahip olan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinin ardından işgal güçlerinin Mayıs 2024'te kontrolü ele geçirmesinden bu yana kapalı tutuluyordu.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe ateşkes uyarınca taraflar arasındaki rehine takaslarının tamamlanmasının ardından İsrail'in bölgeye giriş-çıkışların sağlandığı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden çift yönde geçişlere açması bekleniyor. - TEL AVİV