Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Adana merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu sırasında ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Operasyon, 21 ilde toplam 200 şüpheliyi kapsıyor.
Rasim Ozan Kütahyalı, Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde 200 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın ise soruşturma çerçevesince İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı