Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
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Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı

Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilen Kütahyalı, adliyeye getirildi.

Hakkında soruşturma başlatılan ve Bolu'da gözaltına alından Rasim Ozan Kütahyalı ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında paylaşımları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Kütahyalı'nın aracı, seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde durduruldu. Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi. Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi.

Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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