Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Hakkında soruşturma başlatılan ve Bolu'da gözaltına alından Rasim Ozan Kütahyalı ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında paylaşımları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Kütahyalı'nın aracı, seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde durduruldu. Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi. Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi.

Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek. - BOLU