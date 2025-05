Rapçi Sansar Salvo tahliye edildi

İSTANBUL - Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesaplarından paylaşması sonucu tutuklanan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın yargılandığı davanın ilk celsesinde karar çıktı. "Basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Arslan, tahliye edildi.

Sansar Salvo lakabıyla bilinen Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Durum üzerine Arslan, babasına şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Ekin Can Arslan, 'üst soya karşı basit kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı. Sansar Salvo, babası Gazi Arslan'a yönelik şiddet eylemi nedeniyle bugün Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, müşteki Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ve rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Sanık, Ekin Can Arslan ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

"Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu"

Mahkeme savunma yapan Arslan, "Ben babamın evine video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda 2 tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm. Benim çevremde arkadaşlarımdan ve 10 yıl önceki kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu. Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece bir kaç saat kaldı. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

"Oğlumdan şikayetçi değilim"

Müşteki Gazi Arslan, "O gün saat akşam 8-9 civarı eve geldi. Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru 3-4 yumruk yedim. Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

Tahliye ve 7 ay hapis cezası verildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olması hususunu dikkate alınarak tahliyesine hükmetti. Sanık Arslan'ı "babasına yönelik basit yaralama" suçundan 9 ay habis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.