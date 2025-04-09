Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu

Rapçi Massaka Adliyeye Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'suçu ve suçluyu övücü' içerik paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan rapçi Massaka, adliyeye sevk edildi.

Rapçi ' Massaka' adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip yayımladığı iddiasıyla Pendik'te gözaltına alınan rapçi Massaka adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirmiş, "Massaka" lakaplı rapçi M.İ.'nin suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenmişti. Rapçi M.İ. Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli emniyetteki emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.