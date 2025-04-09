Rapçi ' Massaka' adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip yayımladığı iddiasıyla Pendik'te gözaltına alınan rapçi Massaka adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirmiş, "Massaka" lakaplı rapçi M.İ.'nin suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenmişti. Rapçi M.İ. Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli emniyetteki emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.