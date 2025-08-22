Rapçi Çakal Konserinde Bacağından Yaralandı, Fail Tutuklandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde UFO benzeri platformdan verdiği konserden sonra iniş sırasında rapçi Çakal, rastgele ateşlenen havalı tüfeğin saçmasıyla bacağından yaralanması olayında gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Ayçiçeği Festivali'nde UFO benzeri platformda konser veren ' Çakal' lakaplı rapçi Emirhan Çakal, konser sonrası vince asılı platformdan indiği sırada bacağına saçma isabet etti. O anlarsan niye saniye saniye kameralara yansıdı. Sanatçı hastaneye kaldırılırken Tekirdağ ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Olayın faili F.D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İddiaya göre şahıs ifadesinde, Çakal'ı hiç tanımadığını ve o gece havadaki bir balona ateş ettiğini belirtti.

Emniyet ekipleri, F.D.'nin ikametinde 1 adet havalı tüfek ve 67 adet havalı tüfek saçması ele geçirdi. F.D. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı ve adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ