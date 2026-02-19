Haberler

Kemah'ta Ramazan denetimleri artırıldı

Erzincan Kemah ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerini sıklaştırdı. Marketler, fırınlar, kasaplar ve tatlı üretimi yapan işletmelerin denetimleri esnasında hijyen koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün etiket bilgileri kontrol edildi. Yetkililer, sağlıklı gıda tüketimi için halkın bu denetimlere dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kemah ilçesinde gıda denetimlerini artırdı.

İlçede faaliyet gösteren market, fırın, kasap ve tatlı üretimi yapan işletmeler tek tek kontrol edilirken, denetimlerde özellikle son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları ve etiket bilgileri incelendi.

Yetkililer, Ramazan ayında artan gıda tüketimi nedeniyle denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için kontrollerin ay boyunca aralıksız süreceğini ifade etti.

Öte yandan, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmelerinin hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından önem taşıdığı vurgulandı. - ERZİNCAN

