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Ramazan Bayramı Tatilinde Trafik Kazalarında 57 Kişi Hayatını Kaybetti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 57 kişinin öldüğünü ve 6 bin 533 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan, bayram boyunca denetimlerin sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 6 günde 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 533 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 6'ıncı gününde 542 trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Bu kazalarda 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 790 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.533 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerinin sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "Bayram tatilinin 6. günü 3 Nisan 2025 Perşembe günü trafik ekiplerimizce; 599.476 araç denetlendi. 22.892 araca hız ve radar işlemi, 41.922 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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