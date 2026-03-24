Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Manisa'da Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakkında başsavcılık, tahliye kararı verdi. Tahliye olan Avuşmak, Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi tarafından Manisa E Tipi Cezaevi çıkışında karşılandı.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav yaptığı açıklamada, yaşanan süreci yakından takip ettiklerini ifade ederek, öğretmen Ramazan Avuşmak'ın maruz kaldığı sürecin kamuoyunda farklı şekillerde yansıtılmaya çalışıldığını söyledi.

Sürecin başından itibaren gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirten Yasav, "Olayın başladığı günden bu yana tüm aşamaları yakından takip ediyoruz. Kamuoyunu Ramazan Avuşmak öğretmenimiz aleyhine yönlendirmeye çalışanların art niyetlerini görüyoruz" dedi.

Bazı öğrencilerin öğretmenleri hakkında şikayetçi olmaları için yönlendirildiğine yönelik iddiaların bulunduğunu dile getiren Yasav, velilerden gelen beyanların bu yönde olduğunu ifade etti. Yasav, "Velilerden edindiğimiz bilgilere göre öğrencilerin öğretmenlerini şikayet etmeleri için yönlendirildiği ve kendilerine dikte edilen cümlelerle dilekçeler yazdırıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır" diye konuştu.

Yaşanan sürecin eğitim ortamında gerginliğe neden olduğunu vurgulayan Yasav, eğitim kurumlarının tartışma ve çatışma alanına dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi. Yasav, "Eğitim-öğretim ortamlarının siyasi veya ideolojik tartışmaların merkezi haline getirilmesi doğru değildir. Bu tür gelişmeler eğitim iklimine zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

Ramazan Avuşmak'ın gözaltı ve tutukluluk sürecine de değinen Yasav, tutuksuz yargılanabilecek bir konuda tutuklama uygulanmasının kamu vicdanında soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.

Öğretmen Ramazan Avuşmak'ın Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildiğini kaydeden Yasav, "Sendika üyemiz Ramazan Avuşmak bugün Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilmiştir. Cezaevi çıkışında sendika üyelerimiz ve meslektaşları tarafından karşılanmıştır. Hukuki sürecin sağduyu içerisinde yürütülmesini temenni ediyoruz" dedi.

Yasav, Eğitim-Bir-Sen olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine inanıyoruz. Öğretmenlerimizin haklarını ve hukukunu korumak adına süreci yakından izlemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bu arada, tahliye edilen Ramazan Avuşmak Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav aracılığıyla telefonda sendika Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı