Haberler

Rakka'da aileler, SDG'nin kalkan olarak kullandığı mahkumların serbest bırakılmasını bekliyor

Rakka'da aileler, SDG'nin kalkan olarak kullandığı mahkumların serbest bırakılmasını bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Rakka kentinde, El-Aktan Cezaevi yakınlarında toplanan aileler, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG tarafından kalkan olarak kullanılan mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyor. Suriye ordusunun bölgedeki operasyonları devam ederken, aileler dört gündür bekleyişlerini sürdürüyor.

Suriye'nin Rakka kentinde aileler, El-Aktan Cezaevi yakınlarında terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarının kalkan olarak kullandığı mahkumların serbest bırakılmasını bekliyor.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonları sürüyor. Rakka kentindeki El-Aktan Cezaevi'nde en az 60 SDG'li terörist yaklaşık 3 bin tutukluyu kalkan olarak kullanıyor. Cezaevi yakınlarında toplanan aileler, terör örgütünün kalkan olarak kullandığı mahkumların serbest bırakılmasını bekliyor. Dört gündür bekleyişlerini sürdüren aileler, yakınlarının serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor.

Suriye ordusu, bölgede ateşkesin yürürlükte olduğunu belirterek SDG unsurlarına teslim olma çağrısı yaparken, teröristleri ikna çalışmaları sürüyor. - RAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı
Yağmurda çocuklarını dilendirdi, tepki gösteren vatandaşı tehdit etti

Şok eden sözler! "Seni dövdürürüm"
Napoli'nin istediği Iğdırlı yıldızın attığı gol yeniden gündemde

Napoli'nin istediği Iğdırlı gençten mükemmel gol