Haberler

Antalya'da 52 yerli tatilcinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu olayda rafting şirketinin sahibi tutuklandı

Antalya'da 52 yerli tatilcinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu olayda rafting şirketinin sahibi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Manavgat'ta 52 tatilcinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu olayda rafting şirketi sahibi T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon'da 52 tatilcinin zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvurması olayıyla ilgili rafting şirketinin sahibi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Beşkonak Köprülü Kanyon'da geçtiğimiz gün meydana gelen ve 52 tatilcinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurup, tedavilerinin ardından taburcu edildiği olayda gelişme yaşandı.

Olayın ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesi'ne çıkarılan rafting şirketi sahibi T.T. tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Isparta'daki 113 yıllık gizem çözüldü: 'Küçük Tapınak'ın Tanrıça Hekate'ye ait olduğu anlaşıldı

Şehirdeki 113 yıllık gizem çözüldü!
Fırındaki manzara mide bulandırdı! Zabıta müdürü görünce isyan etti

Fırındaki manzara mide bulandırdı! Zabıta müdürü görünce isyan etti
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız

Özgür Özel'den tarihi rest! İlk kez bu kadar yüksek sesle dile getirdi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu