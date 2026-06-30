Antalya'da 52 yerli tatilcinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu olayda rafting şirketinin sahibi tutuklandı
Antalya Manavgat'ta 52 tatilcinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu olayda rafting şirketi sahibi T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon'da 52 tatilcinin zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvurması olayıyla ilgili rafting şirketinin sahibi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Beşkonak Köprülü Kanyon'da geçtiğimiz gün meydana gelen ve 52 tatilcinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurup, tedavilerinin ardından taburcu edildiği olayda gelişme yaşandı.
Olayın ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesi'ne çıkarılan rafting şirketi sahibi T.T. tutuklandı. - ANTALYA