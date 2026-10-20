RAF Fairford soruşturmasında casusluk şüphesiyle 2 kişi yeniden gözaltına alındı

İngiltere'de polis Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce kefaletle serbest bırakılan 2 kişi, İran adına casusluk şüphesiyle yeniden gözaltına alındı.

İngiltere'deki ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssü yakınlarında 27 Eylül'de yaşanan olaya ilişkin soruşturma devam ederken, daha önce kefaletle serbest bırakılan 2 kişi yeniden gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Polisi (CTP) tarafından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki bir İngiltere vatandaşı ile 25 yaşındaki İngiltere-İran çifte vatandaşının İran adına casusluk şüphesiyle yeniden gözaltına alındığı belirtildi.

CTP Müdür Yardımcısı Laurence Taylor yaptığı açıklamada, "Olayda İran devletinin dahlinin bulunması ihtimalini son derece yüksek görüyoruz" ifadelerini kullandı.

RAF Fairford olayıyla bağlantılı 7 şüpheli kefaletle serbest bırakılmıştı

İngiliz polisi 27 Eylül Pazar günü 3 minibüsün ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssüne doğru gittiği ihbarı üzerine harekete geçmiş, 20'li yaşlarındaki 5 kişi Gloucestershire kırsalında "patlayıcı ve terör suçları" şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. 1 Ekim ve 6 Ekim'de gözaltına alınan diğer 2 şüpheli de yine kefaletle serbest kalmıştı. Yaşananlar üsse yönelik saldırı planı endişelerine yol açarken, İran ise olayla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

İngiltere Başbakanı Burnham İran'ın rolüne işaret etmişti

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, son olarak parlamentoda yaptığı konuşmada Fairford hava üssüne yönelik şüpheli saldırı planıyla ilgili "Değerlendirmemize göre, planın İran'da koordine edilmiş olmasının yüksek ihtimal olduğunu ve neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı