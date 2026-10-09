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Rachel Fırtınası California kıyılarını vurdu, 15-20 sokak bloğu su altında kaldı

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California'nın güney kıyılarında Rachel Fırtınası nedeniyle okyanus suları yükseldi; Newport Beach'teki Balboa Yarımadası'nda 15-20 sokak bloğu su altında kaldı. Yetkililer yeni su baskınlarına karşı uyardı; taşkın uyarıları 13 Ekim'e kadar sürecek, olayda yaralanma bildirilmedi.

ABD'nin California eyaletinde Rachel Tropikal Fırtınası'nda okyanus sularının yükselmesiyle kıyı bölgeleri sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, yeni su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

ABD'nin California eyaletinin güney kıyılarında yükselen deniz seviyesi hayatı olumsuz etkiledi. Rachel Tropikal Fırtınası sırasında oluşan yüksek dalgalar ve gelgit nedeniyle okyanus suları sokaklara taştı. Newport Beach kentindeki Balboa Yarımadası'nda yaklaşık 15 ila 20 sokak bloğu su baskınlarından etkilendi. Bazı noktalarda su seviyesinin diz boyuna kadar yükseldiği, araçların kısmen sular altında kaldığı görüldü. Newport Beach polisi, güvenlik önlemleri doğrultusunda bazı bölgelerde barikat oluşturdu.

Yeni su baskınlarına karşı uyarı

Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayanları dikkatli olmaya ve su baskınlarının yaşandığı alanlardan uzak durmaya çağırdı. Bölgede yüksek dalga ve gelgit nedeniyle taşkın riskinin devam ettiği, özellikle hafta sonu su seviyesinin yeniden yükselebileceği belirtildi. California kıyılarında taşkın uyarılarının 13 Ekim'e kadar devam etmesi beklenirken, olayda şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Rachel'den gelen nemin bölgeye çekilmesiyle Güney California'nın bu hafta sonu sağanak yağış alabileceğini ancak yağış miktarının kısıtlı olmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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