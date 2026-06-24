Haberler

Pursaklar'da 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 'laf atma' iddiasıyla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı önünde "laf atma" iddiasıyla O.D. ile M.İ. arasında kavga çıkmıştı. Kavga sırasında O.D.'nin, M.İ.'ye ait kurusıkı tabancayı alarak 6 el ateş etmişti. Tabancanın kurusıkı olduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada 2 kişi yaralanmıştı. Olayda kullanılan kurusıkı tabanca muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan O.D. ile M.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Trump Ankara'ya gelmeden, ABD satışı yapacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

Kırmızı ışıkta yan yana bekledikleri ismin kimliği şaşırttı
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu