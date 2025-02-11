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Tartışma yaratan müdahale! Yolcunun saçını çeken adamı, kabin memuru dakikalarca yumrukladı

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ABD'de Kaliforniya'dan Portland'a gitmekte olan bir uçakta, psikoz hastası olan yolcu, kadın yolcuya saldırarak saçını çekti. Dakikalarca kadının saçını çeken adam hostesin yumruklu müdahalesi sonrası bıraktı. Kabin memurunun yumruklu müdahalesi tartışma yarattı.

ABD'de Kaliforniya'dan Portland'a giren bir uçakta eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Uçağı karıştıran olay, uçakta seyahat eden bir yolcunun, önündeki kadın yolcunun saçını çekerek kafasını koltuğa çarpmasıyla başladı.

KABİN MEMURU, PSİKOZ HASTASINI YUMRUKLADI

Durumu fark eden bir kabin memuru, saldırgan yolcuya müdahale etti. Kabin memurunun, kadının saçını çeken yolcuya yumruk atarak, saçını bırakmasını sağladığı görüldü.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbedenin ardından, saldırgan yolcu uçak yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından uçak güvenli bir şekilde Portland'a iniş yaptı. Kabin memurunun bu müdahalesi tartışma yarattı.

Tartışma yaratan müdahale! Yolcunun saçını çeken adamı, kabin memuru dakikalarca yumrukladı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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