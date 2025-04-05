'Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı

Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan şarkıcı Aydilge, sağlık sorunlarıyla bir süredir gündemde. Daha önce kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle ameliyat olan Aydilge, geçtiğimiz hafta uzun süredir devam eden ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Aydilge, "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarım nedeniyle yeni operasyonlar geçireceğim" ifadelerini kullanmıştı. Hayranlarının desteğinden büyük moral bulduğunu belirten Aydilge, yaşadığı psikolojik çöküntüyü de şu sözlerle dile getirmişti, "Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."

SONUÇLAR TEMİZ ÇIKTI

Uzun süredir şiddetli ağrılarla mücadele eden Aydilge, test sonuçlarını beklediğini belirmişti. Sürekli hastanede olduğunu belirten Aydilge, test sonuçlarıyla ilgili hayranlarını sevindiren haberi paylaştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Aydilge, "Hayat şaşırtır hep zaten. Testlerim temiz çıktı" paylaşımında bulundu.