Gemlik'te protokol üyeleri yeni yıla sahada girdi

Güncelleme:
Gemlik'te protokol üyeleri, 2026 yılına halkın huzur ve güvenliği için görev yapan kamu personelini ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe Kaymakamı Canbaba, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Gemlik'te protokol üyeleri, 2026 yılına halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan kamu personeliyle birlikte sahada girerek anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Yeni yılın ilk saatlerinde görev başında olan personeli yalnız bırakmayan protokol üyeleri, ilçe genelinde devam eden asayiş uygulamalarını yerinde inceledi.

Gece geç saatlerde İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, Emniyet Müdürü Ümit Şahin ve Jandarma Komutanı Mevlüt Taş, emniyet ve jandarma personelinin yanı sıra sahil güvenlik ekipleri ve adliye çalışanlarını ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında uygulama noktalarında görev yapan personelle sohbet eden protokol üyeleri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yeni yıl gecesinde de büyük bir özveriyle görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, vatandaşların 2026 yılına huzur ve güven içerisinde girmesinde emeği geçen tüm kamu personelinin fedakarlığının takdire şayan olduğunu ifade etti. Canbaba, kamu düzeninin sağlanması ve toplum güvenliğinin korunması adına yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Protokol üyeleri, görev başındaki personelin yeni yılını tebrik ederek sağlık, huzur ve başarı dileklerinde bulundu. Ziyaretler, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

