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Protesto Gösterisinde Gerilim: Meşale ve Su Şişeleri Polisle Karşı Karşıya Geldi

Protesto Gösterisinde Gerilim: Meşale ve Su Şişeleri Polisle Karşı Karşıya Geldi
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı davaları protesto eden grup, Saraçhane'den Taksim'e yürüyüş yapmak istedi. İzin verilmeyince polisle gerginlik yaşandı.

Saraçhane'den Taksime yürümek isteyen grup polise meşale, su şişesi ve torpil fırlattı. Polis gruba biber gazı ile müdahale etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarını protesto amacıyla toplanan bir grup, Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Polis izin vermeyince meşale, su şişesi ve torpil fırlattı. Sonra polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Grup daha sonra Saraçhane'ye doğru gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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