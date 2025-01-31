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Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak

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Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat depremi Doğu Anadolu fayı üzerinde olan depremdi. Asıl Diyarbakır'ı vuracak olan deprem, Bitlis-Zagros fayı hattındaki depremdir. O harekete geçeceği zaman, asıl büyük felaket o zaman olacak" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde '6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Deprem Dirençli Kentler' konulu panel düzenlendi. Panele, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Doğan Hatun, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"ASIL BÜYÜK FELAKET O ZAMAN OLACAK"

Açılış konuşmaları ve sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır'ı depreme dirençli yapmanın mümkün olacağını ifade ederek, "Deprem bizim kaderimiz değil. Bunu hiçbir zaman dini inançlarımızla da öngörmeyiz. Elazığ'ı deprem vurdu. Deprem vurduktan sonra 2'nci gün bağıra bağıra ' Kahramanmaraş'a dikkat edin' dedim. Ne Kahramanmaraş'ın, ne Malatya'nın resmi organları, ne de sivil insanları duydu. Depremin ne zaman olacağını kimse bilemiyor, onlara itibar etmeyin. Ama deprem öngörülebilir. Bugünkü bilimle, teknolojiyle, Diyarbakır'ı deprem dirençli yapmak mümkün. Depremin Diyarbakır'a etkisi az da olabilir, çok da olabilir. Hem Doğu Anadolu fayı hem de Bitlis-Zagros fayı hattı deprem üretir. 6 Şubat depremi, Doğu Anadolu fayı üzerinde olan depremdi. Asıl Diyarbakır'ı vuracak olan deprem, Bitlis-Zagros fayı hattındaki depremdir. O harekete geçeceği zaman, asıl büyük felaket o zaman olacak" dedi.

"BİR YERDE BİR DEPREM OLURSA, BELİRLİ BİR ZAMAN SONRA AYNI YERDE, AYNI BÜYÜKLÜKTE DEPREM BİR DAHA OLUR"

Depremlerin olduğu yerde belirli bir süre sonra tekrar depremin olacağını belirten Görür, "6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton TNT'yi, dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası. Yani 'Büyük atom bombası Japonya'yı yok etti, öldürdü' diyoruz ya, bir tane kıytırık bomba attılar. Bu yüzlerce atom bombası büyüklüğünde. Yer bilimlerinde bir kaide vardır. İster inanın, ister inanmayın. Eğer bana bir itimadınız varsa, benim tavsiyem inanın. O da şu, bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur. Bu kaidedir, kuraldır. Matematik gibidir, 2 kere 2 eşittir 4 gibidir. Kesin sapmaz" diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Felaket tellalı iş başında

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

yeter be adam bi sus artik.gundem.olmak icin durmadan konusuyon.milletin psikolojisini bozdun.

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Şimdi herkez yazar vay efendim allah bilir

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Haber Yorumlarısemson 12:

hergun bir noktayı şöyle neresi tutarsa ben söyledim dersin ülke zaten deprem bölgesi nokta

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Haber YorumlarıDerviş Altuner:

Felaket tellalcısı anca insanları korkutuyor yer onun gök onun öleceksek ölürüz zaten ne korku pompalayıp duruyorsun insanların moralini bozuyorsun sus bir

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Haber YorumlarıFOREVER FENERBAHCE:

Adam dogruyu soyluyo..Otel yangını oldu tüm otelleri denetlemeye başladık..deprem oluyo binaları saglamlastırmaya çalısıyoruz.. Illa yüzlerce insan ölecek ki bi aksiyon/önlem alalım.. dünyada bu kadar kolay ölen halk baska yerde yok.. hiç akıllanmıyoruz.. dogruyu söyleyenede yok felaket tellalımıymış yok gündeme gelmeye çalışıyormuş.. biraz aklınızı kullanın tarihi okuyun nerelerde deprem olmuş ne canlar gitmiş..

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Haber YorumlarıAbdullah Aksoy:

Bunun hiçbirşeyden anladığı yok sallayıp duruyor millete korku veriyor

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Haber YorumlarıMehmet:

81 İlede Deprem olacak dedin.Ya Tutarsaa

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Felaket tellalına extra prim yatmış yine belli

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Haber YorumlarıŞaban Çağlar:

Bu hocanın dedikleri zamanla çıkıyor. Kolon kesmeler, malzemeden çalmalar bitsin artık

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