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Posof'ta Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Posof'ta Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Ardahan'ın Posof ilçesinde park halindeki bir tırın dorsesi, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve inceleme başlatıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde park halindeki tırın dorsesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Posof Türkgözü Gümrük yakınında yol kenarına park halindeki tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı aniden alev aldı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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