Üye Girişi
Haberi Paylaş

Porsche marka lüks araç kaldırıma çarparak yan yattı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Porsche marka lüks araç kaldırıma çarparak yan yattı: 1 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Porsche marka lüks otomobil önce ağaca, ardından kaldırıma çarparak yan yattı.

Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Porsche marka lüks otomobil önce ağaca, ardından kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi Bergama Caddesi'nde 34 JON 91 plakalı Porsche marka otomobiliyle seyir halinde olan Ali B. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki ağaçlara ardından kaldırıma çarparak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali B., Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Porsche Manisa Soma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title