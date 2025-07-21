Pompalı Tüfekle Oynayan Çocuk Kardeşini Vurdu

Pompalı Tüfekle Oynayan Çocuk Kardeşini Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 15 yaşındaki M.P., pompalı tüfeğiyle oynarken 13 yaşındaki kardeşi M.P.'yi yanlışlıkla vurdu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde pompalı tüfekle oynayan 15 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 13 yaşındaki kardeşini vurdu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşındaki M.P., 13 yaşındaki kardeşi M.P. ile evde yalnız oldukları sırada pompalı tüfeği alıp kurcalamaya başladı. Aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, M.P.'nin karnına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği iddialarına noktayı koydu

"Oraya ziyaretim söz konusu değil, onları devlet olarak görmüyoruz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.