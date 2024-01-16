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Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı: O anlar kamerada

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Sultangazi'de yüzleri maskeli gaspçılar, markete girip paraları istedi. Ancak bir çalışan elindeki paspasla gaspçıları kovalayarak kaçmalarını sağladı. Olay anı kameralara yansırken, şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Sultangazi'de yüzleri maskeli gaspçılar, pompalı tüfekle girdikleri marketin kasiyerinden paraları istedi. Başka bir çalışan karşı çıktığı gaspçıları elindeki paspasla kovalarken, 5 şüpheli kaçtıkları aracın içinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak'taki bir zincir markete önceki akşam kapanma işlemleri yapıldığı sırada ellerinde pompalı tüfek bulunan siyah maskeli 2 gaspçı geldi. Bir arkadaşları dışarıda çevreyi gözetlerken, 2 gaspçı kasanın olduğu bölüme gidip, sayım yapan kasiyerden paraları istedi. Bu sırada elinde paspasla gaspçıların yanına gelen bir çalışan, onlara karşı çıktı.

Devriye ekipler ilçeyi ablukaya aldı

Paraları alamayacaklarını anlayan 2 şüpheli hızla koşmaya başladı. Çalışan ise elinde paspasla pompalı tüfekli gaspçıları kovaladı. Hiçbir şey almadan kaçan gaspçılar için market çalışanları ihbarda bulundu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, hemen geniş çaplı bir çalışma başlattı. İlçenin giriş çıkışları kapatılarak, şüpheli araç dakikalar içerisinde durduruldu. Yapılan kontrolde araçtaki kişilerin markete girenlerin eşkalleri ile aynı olduğu belirlendi.

Pompalı tüfekler araçlarında bulundu

İncelenen kamera görüntülerinde markete giren iki gaspçının Yusuf T. ve Can K. oldukları belirlenirken, onları kapıda bekleyen şahsın ise Samet Ç. olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi. Şüpheliler, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Sultangazi Güvenlik İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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