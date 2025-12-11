Polonya, Kırım'da tarihi eser kaçakçılığı ile suçlanan Rus arkeoloğu gözaltına aldı

Polonya'da güvenlik güçleri, Ukrayna'nın Kırım'da yetkisiz kazı yürütmek ve tarihi eser kaçakçılığı yapmakla suçladığı Rus arkeolog Alexander Butyagin'i gözaltına aldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kültürel çatışma Avrupa'ya taşındı. Polonya güvenlik güçleri, Ukrayna'nın Kırım'da yetkisiz kazı yürütmek ve tarihi eser kaçakçılığı yapmakla suçladığı Rus arkeolog Alexander Butyagin'i gözaltına aldı. Polonyalı savcılar e-posta yoluyla yaptıkları açıklamada, mahkemenin Butyagin'i Ukrayna'dan iade talebi beklenirken 40 gün süreyle gözaltında tutulmasına karar verdiğini belirtti.

Siemoniak'ın Sözcüsü Jacek Dobrzynski ise Rus arkeoloğun 4 Aralık'ta Varşova'da gözaltına alındığını söyledi.

"Polonya'nın bu tür siyasallaştırılmış eylemlerin cezasız kalmayacağını kabul edeceğini umuyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin St. Petersburg'daki Ermitaj Müzesi çalışanı Alexander Butyagin olduğu bildirildi. Açıklamada, "Polonya'nın saygın bir Rus arkeoloğu Rus topraklarında 'kültürel mirası tahrip etmekle' suçlamanın saçmalığını anlayacağını ve bu tür siyasallaştırılmış eylemlerin başarıya ulaşamayacağını ve cezasız kalmayacağını kabul edeceğini umuyoruz" dedi.

"Vatandaşımızın çıkarlarını koruma hakkını diplomatik kanallar üzerinden talep edeceğiz"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, NATO üyesi ve Ukrayna'nın güçlü destekçisi olan Polonya'nın eylemini kınadıklarını söyledi. Peskov, "Bu tamamen hukuki bir zorbalıktır. Elbette vatandaşımızın çıkarlarını koruma hakkını diplomatik kanallar üzerinden talep edeceğiz. Şu anda Varşova'da ülkemize karşı açık bir şekilde görünen düşmanlık göz önüne alındığında, oradaki tam anlamıyla hüküm süren kanunsuzluk dikkate alındığında, vatandaşlarımızın seyahat etmesi ve ziyaret etmesi için kesinlikle uygun bir yer değildir" ifadelerini kullandı.

Savcılar, Butyagin'in ekibinin 4,73 milyon dolardan fazla zarara yol açtığını bildirmişti

Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı, daha önce Alexander Butyagin'in ekibinin Kerç bölgesindeki antik Myrmekion kentinde yetkisiz kazılar yaptığını ve 4,73 milyon dolardan fazla zarara yol açtığını bildirmişti. Ukrayna ayrıca ekibin 26'sı Büyük İskender'in adıyla, dördü ise kardeşi Filip III Arrhidaeus döneminde basılmış toplam 30 altın sikkeyi ele geçirdiğini iddia etmişti. - VARŞOVA