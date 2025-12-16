Haberler

Polonya'da Noel pazarına terör saldırısı planlayan şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya İç Güvenlik Ajansı, Noel pazarlarına terör saldırısı planlayan 19 yaşındaki Mateusz W. isimli genci DEAŞ ile iletişim kurmaya çalıştığı ve patlayıcı madde yapımına dair araştırmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Mahkeme tarafından 3 ay tutuklanmasına karar verildi.

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) ülkede kurulan Noel pazarlarından birine terör saldırısı hazırlığında olan 19 yaşındaki Mateusz W. isimli Polonya vatandaşını gözaltına aldı. Terör örgütü DEAŞ ile iletişime geçmeye çalıştığı, internetten patlayıcı madde yapımına ilişkin araştırmalar yaptığı belirlenen Mateusz W. çıkarıldığı mahkemece 3 ay süreliğine tutuklandı.

Polonya Özel Kuvvetler Bakanı Sözcüsü Jacek Dobrzynski yaptığı açıklamada, ülkede kurulu Noel pazarlarından birine terör saldırısı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Mateusz W. isimli Polonya vatandaşının Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) görevlileri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Sözcü Jacek Dobrzynski, 19 yaşındaki Mateusz W.'nin patlayıcı madde kullanmak suretiyle terör saldırısı planladığını, patlayıcı madde yapımına ilişkin bilgiler elde ettiğini söyledi. Aynı zamanda Lublin Katolik Üniversitesi öğrencisi olan Mateusz W.'nin terör örgütü DEAŞ'a katılmaya çalıştığını aktaran Dobrzynski, internetten tek seferde ne kadar fazla kişiyi öldürebileceğine dair araştırmalar yaptığını da belirtti. Mateusz W.'nin Polonyalı Katolik bir aileden geldiğini ifade eden Dobrzynski, gözaltı işleminin geçtiğimiz Kasım ayının sonunda gerçekleştirildiğini, ancak soruşturmanın güvenliği açısından kamuoyuna bugün duyurduklarını bildirdi.

Polonya Ulusal Savcılığı Savcılarından Katarzyna Calow-Jaszewska ise Mateusz W.'nin eylemlerinin hiçbir şekilde hazırlık aşamasının ötesine geçmediğini, cep telefonunun önemli bir delil niteliği taşıdığını aktardı.

Savcılık, Mateusz W.'yi "çok sayıda insanın ölümüne veya ağır yaralanmasına yol açabilecek bir terör saldırısı gerçekleştirmek için hazırlık faaliyetlerinde bulunmakla" suçladı. Mateusz W. çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 ay süreliğine tutuklandı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Kameraya imza atan Messi'nin zor anları

Messi'nin zor anları
title