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Polonya'da neo-Nazi bağlantılı 3 gençten 2'si terör saldırısı şüphesiyle tutuklandı

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Polonya'da neo-Nazi hareketiyle bağlantılı oldukları ve terör saldırısı hazırlığında bulundukları şüphesiyle gözaltına alınan 16 ve 17 yaşlarındaki üç gençten ikisi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Mahkeme 16 yaşındaki şüpheliyi ıslah evine sevk etti.

Polonya'da uluslararası bir neo-Nazi hareketiyle bağlantılı oldukları ve terör saldırısı hazırlığında bulundukları şüphesiyle gözaltına alınan 16 ve 17 yaşlarındaki üç gençten ikisi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, 16 yaşındaki şüpheli ıslah evine sevk edildi.

Polonya'da bu ayın başlarında Krakow'un ana meydanında 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından güvenlik güçleri, muhtemel yeni saldırıların önlenmesine yönelik soruşturma ve operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, terör saldırısı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 16 ve 17 yaşlarındaki 3 genç gözaltına alındı. Mahkeme, 17 yaşındaki iki şüphelinin tutuklu yargılanmasına karar verirken, 16 yaşındaki şüpheliyi ıslah evine gönderdi.

Polonya Özel Kuvvetler Bakanı Tomasz Siemoniak yaptığı açıklamada, şüphelilerin neo-Nazi hareketiyle bağlantıları bulunduğunu belirtti.

Aramalarda patlayıcı üretiminde kullanılabilecek kimyasal maddeler ele geçirildi

Yetkililer, özellikle 17 yaşındaki iki şüpheliyle ilgili deliller üzerinde durdu. İki gencin, internet üzerinden mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla terör saldırısında kullanılmak üzere ev yapımı patlayıcılar, el yapımı ateşli silahlar ve piroteknik malzemeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden birinin kullandığı mekanlarda yapılan aramalarda ise patlayıcı üretiminde kullanılabilecek kimyasal maddeler ele geçirildi.

Gdansk Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, grubun faaliyetlerine karışan diğer kişilerin tespit edilmesi ve planlanan suçların kapsamının netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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