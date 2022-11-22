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Polonya'da mezardan altın saat ve kravat çaldılar

3. Sayfa Haberleri

Polonya'da mezardan altın saat ve kravat çaldılar

Polonya'da hırsızlar elmas işlemeli altın saati ve altın kravat iğnesiyle gömülen bir adamın mezarını açarak, 47 bin zloti (yaklaşık 10 bin euro) değerindeki saatle kravat iğnesini çaldı.

Polonya'da hırsızlar elmas işlemeli altın saati ve altın kravat iğnesiyle gömülen bir adamın mezarını açarak, 47 bin zloti (yaklaşık 10 bin euro) değerindeki saatle kravat iğnesini çaldı.

Polonya'nın Lodz kentindeki bir mezarlıkta ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden bir kişi ailesinin isteğiyle 40 bin zloti değerindeki elmas işlemeli altın saati ve 7 bin zloti değerindeki elmas işlemeli altın kravat iğnesiyle gömüldü. Aile, mezar taşının kaldırılarak söz konusu değerli eşyaların çalındığını fark etmesinin ardından polise başvurdu. Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, aile ise hırsızı ihbar edene 30 bin (yaklaşık 6 bin 400 euro) zloti ödül vereceğini açıkladı.

Polonya yasalarına göre mezar hırsızları 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polonya 3. Sayfa Haberler

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