Polonya'da Demiryolu Hattında Sabotaj Eylemi Gerçekleşti

Güncelleme:
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demiryolu hattında gerçekleştirilen sabotaj eylemini duyurdu. Patlayıcının infilak etmesi sonucunda raylarda hasar meydana geldi ve tren seferleri askıya alındı. Tusk, olayın ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk Varşova-Lublin demiryolu hattında sabotaj eylemi gerçekleştirildiğini duyurarak, demiryoluna yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini ve muhtemel amacın trenin havaya uçurulması olduğunu söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Varşova-Lublin demiryolu hattı Mika köyü yakınlarında sabotaj eylemi gerçekleştirildiğini duyurdu. Sabah saatlerinde görevlilerle birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Donald Tusk, "Ne yazık ki en kötü tahminler doğrulandı. Varşova-Lublin (Mika köyü yakınlarında) demiryolu hattında sabotaj eylemi gerçekleşti. Patlayıcı maddenin infilak etmesi neticesinde raylarda hasar oluştu" dedi. Demiryolu hattının Lublin şehrine yakın olan başka bir noktasında da hasar tespit edildiğini dile getiren Donald Tusk, "Patlamanın amacı muhtemelen treni havaya uçurmaktı" şeklinde konuştu. Konunun çok ciddi olduğunu, Polonya devletini ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan benzeri görülmemiş bir sabotaj eylemiyle karşı karşıya olduklarını belirten Tusk, soruşturmanın sürdüğünü, faillerin kim tarafından yönlendirildiğine bakılmaksızın yakalayacaklarını söyledi.

Olay dün sabah söz konusu demiryolu hattını kullanan bir makinistin ihbarıyla ortaya çıktı. PKP Mika istasyonu yakınlarında raylarda hasar fark eden makinist durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen görevliler hasarı doğrularken, tren seferleri askıya alındı. Köy sakinleri medyaya yaptıkları açıklamada sabaha karşı bir patlama sesi duyduklarını belirtirken, dünden beri süren incelemeler ise rayların patlayıcı madde infilakı sonucunda hasar gördüğünü ortaya koydu. Tam olarak ne zaman gerçekleştiği henüz bilinmeyen patlama nedeniyle kimse zarar görmedi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
