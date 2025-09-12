Haberler

Polonya Başbakanı Tusk'un 24 saat korunan evinden arabasını çaldılar

Polonya Başbakanı Donald Tusk'un şahsi aracı, korumalar tarafından 24 saat boyunca korunan Sopot'taki şahsi konutunun önünden çalındı. Polonya polisi, aracın çalınmasının sıradan bir hırsızlık vakası olabileceği gibi Başbakan Tusk'a zarar verebilecekleri mesajı vermek isteyen yabancı istihbarat servislerinin işi olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

Polonya'da meydana gelen bir hırsızlık olayı, ülke yönetiminin en üst kademesindeki güvenlik zafiyetini ortaya koydu.

BAŞBAKAN TUSK'UN ARACI ÇALINDI

Polonya başbakanının Lexus marka şahsi aracı Çarşamba günü gece saatlerinde çalındı. Olay, ülkenin kuzeyindeki Sopot kentinde bulunan ve Devlet Koruma Hizmeti (SOP) görevlileri tarafından 24 saat boyunca korunan Tusk'un şahsi konutunda meydana geldi.

25 KİLOMETRELİK UZAKLIKTA BULUNDU

Olayın fark edilmesinin ardından harekete geçen polis, yoğun arama çalışmalarına başladı. Başbakan Tusk'un aracı saatler sonra yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gdansk şehrinin Kokoszki semtinde park halinde bulundu. Araç polis parkına çekilirken, hırsız ya da hırsızların kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.

SIRADAN BİR VAKA MI, İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN İŞİ Mİ?

Polonya polisi, aracın çalınmasının sıradan bir hırsızlık vakası olabileceği gibi Başbakan Tusk'a onu takip ettikleri, zarar verebilecekleri mesajı vermek isteyen yabancı istihbarat servislerinin de işi olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

