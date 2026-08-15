Ardahan'da Polisten Kapsamlı Bilgilendirme: Dolandırıcılık, 112 Hayat ve Tehdit-Hakaret Uyarıları

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini artırmak ve karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada dolandırıcılık olayları, 112 Hayat Uygulaması ile tehdit ve hakaret suçları hakkında vatandaşlara önemli bilgiler aktarıldı.

Bilgilendirmede özellikle son dönemde farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Telefon, mesajlaşma uygulamaları ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde şüpheli kişiler tarafından para, kişisel bilgi, banka hesap bilgileri veya doğrulama kodlarının talep edilebildiği belirtilerek, vatandaşların tanımadıkları kişilerden gelen mesaj ve aramalara karşı temkinli davranmaları istendi.

Polis ekipleri, kendisini kamu görevlisi, banka çalışanı veya farklı bir kurumun temsilcisi olarak tanıtan kişilere karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirterek, kişisel ve bankacılık bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması, şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve doğruluğu teyit edilmeyen talepler doğrultusunda para gönderilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

112 Hayat Uygulaması Tanıtıldı

Çalışma kapsamında vatandaşlara 112 Hayat Uygulaması hakkında da bilgi verildi. Uygulamanın acil durumlarda vatandaşların ilgili birimlere daha hızlı ulaşabilmesine katkı sağlayabilecek özellikleri anlatılırken, acil durumlarda doğru ve hızlı şekilde yardım talep etmenin önemi vurgulandı.

Vatandaşlara, karşılaştıkları acil durumlarda mümkün olduğunca sakin hareket etmeleri, olayın meydana geldiği yeri ve durumun niteliğini doğru şekilde bildirmeleri gerektiği aktarıldı.

Tehdit ve Hakaret Konularında Uyarı

Bilgilendirme faaliyetinin bir diğer başlığını ise tehdit ve hakaret oluşturdu. Polis ekipleri, günlük yaşamda olduğu kadar sosyal medya ve iletişim platformlarında da karşılaşılabilen tehdit ve hakaret içerikli davranışların hukuki sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlara, herhangi bir kişiyle yaşanan anlaşmazlık sırasında tehdit veya hakaret içeren ifadeler kullanılmaması, özellikle sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında yapılan paylaşımlarda hukuki sorumluluk doğurabilecek içeriklerden kaçınılması gerektiği anlatıldı.

Ekipler ayrıca tehdit, hakaret veya benzeri bir olayla karşılaşan vatandaşların durumu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışmak yerine gerekli mercilere başvurmalarının önemine dikkat çekti.

Polis ekipleri, gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşların hem dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlenmesini hem de acil durumlarda doğru şekilde hareket etmesini sağlamayı amaçladı. Çalışma sırasında vatandaşların soruları da yanıtlanarak, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli ve bilinçli olmaları konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı