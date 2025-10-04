Haberler

Polisten Tarım Aracına Ceza: Patpat Sürücüsüne 993 TL İdari Para Cezası

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis, tarım aracı patpat sürücüsüne yasadışı yolcu taşıdığı gerekçesiyle 993 lira idari para cezası uyguladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri, tarım aracı patpat sürücüsüne "yolcu taşıdığı" gerekçesiyle 993 lira idari para cezası uyguladı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Güven Sokak'ta rutin denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bir patpatı durduran ekipler, sürücünün eşiyle birlikte seyir halinde olduğunu belirledi.

Tarım aracında yolcu taşımanın yasak olduğunu hatırlatan ekipler, sürücüye 993 TL ceza kesti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
