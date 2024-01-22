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Polisten kaçarken kaza yaptı, kaza yerinden de kaçtı...O anlar kamerada

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Polisten kaçarken kaza yaptı, kaza yerinden de kaçtı.

Polisten kaçarken kaza yaptı, kaza yerinden de kaçtı...O anlar kamerada

AKSARAY - Aksaray'da polisten kaçarken bir otomobile çarpıp kaza yerinden de kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün neden kaçtın sorusuna cevabı ise pes dedirtti.

Olay, Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde devriye gezen Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 LAS 93 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarını dikkate almayıp kaçan sürücü ara sokaklarda izini kaybettirmeyi başarırken, Büyük Bölcek Caddesine çıkış yaptığı esnada Atakan K. idaresindeki 68 RA 250 plakalı otomobile çarptı. Kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken, araçtan inen sürücü otomobilini kontrol ettikten sonra direksiyon başına geçip kaçmaya devam etti. Ekiplerin araç plakasını anons etmesi üzerine bölge abluka altına alınırken kaçan sürücü çok geçmeden Tatar Sokak'ta yakalandı. Kaza yerine getirilerek alkol testi yapılan sürücü M.G. gazetecilerin 'Neden kaçtın?' sorusuna "Vurdum abi, kaçtım. Ne yapayım, canını yediğim" diyerek cevap verdi. Yapılan işlemlerin ardından kazalı araçlar çekici marifeti ile otoparka çekilirken 'dur' ihtarına uymayıp kazaya karışan sürücüye bin 250 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Güvenlik Ceza Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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