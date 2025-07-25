Polisten Kaçarken Bacaya Sıkışan Şahıs Kurtarıldı

Polisten Kaçarken Bacaya Sıkışan Şahıs Kurtarıldı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde polisten kaçmaya çalışırken apartmanın bacasına sıkışan Sedat O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çeşitli suçlardan aranan şahıs gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde polisten kaçan bir şahıs, girdiği apartmanın bacasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından daire duvarı kırılarak sıkıştığı bacadan çıkarılan şahsın, çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

İlginç olay, Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, polisten kaçtığı esnada bir apartmanın çatısına çıkan Sedat O., 5 katlı binanın bacasından içeri atladı ve ikinci kata geldiği sırada sıkışarak mahsur kaldı.

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2. katın daire apartmana ait duvarı kırarak şüpheli şahsı sıkıştığı baca içerisinden hafif yaralı olarak kurtarıldı. Çeşitli suçlardan aranan Sedat O., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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