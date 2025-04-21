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Polisten Kaçan Şahıs, Köprüden Yola Atlayarak Yaralandı

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Eskişehir'de polisin şüphelenerek kimlik sorduğu Ahmet H.Ş., panikleyerek batçık köprüsünden yola atladı. Yola düşmesi sonucu bir aracın çarpmasıyla ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Polis şüphelenip kimlik sordu, kaçan şahıs batçık köprüsü üzerinden yola atladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polisin şüphelenerek yanına yaklaştığı sırada kendisini batçık köprüsü üzerinden yola atan kişi aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Olay sabah saatlerinde Kartal Kavşağı'nın üst kısmında meydana geldi. 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'na yakın olan kavşakta bekleyen Ahmet H.Ş.'nin durumundan şüphelenen sivil polis ekipleri, kimlik sorgusu için şahsın yanına gitti. Kendine yaklaşan ekipleri gören şahıs, panikleyerek kavşağın altından geçen batçık köprüsü üzerinden yola atladı. Bu sırada şahıs, çevreyolunun Ankara istikametinde ilerleyen 26 AEB 114 plakalı aracın ön camına düşerek ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrasında yaralı şüpheli hakkında geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan Ahmet H.Ş.'ye çarpan otomobil sürücüsünün bir süre şok yaşadığı görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa
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