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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı: O anlar kamerada

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçışı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 44 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı: O anlar kamerada

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçışı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 44 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede denetim yapan polis ekipleri traktörü ve sürücüsünü kontrol etmek amacıyla dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle traktör sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde traktörüyle 2 polis aracının kovaladığı traktör sürücü, bir arsaya girip yaptığı manevralarla ekiplerden kaçmaya çalışıyor.

Polis ekiplerinin yakaladığı sürücü 18 yaşındaki E.Ç'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Turgutlu Manisa 3.Sayfa Güncel Haberler

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