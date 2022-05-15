Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Küçükçekmece'de drift yapan ve polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de drift yapan ve polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. Bölgede görev yapan polis ekipleri, drift atan şüpheli bir otomobili durmak istedi. Ancak polisi görünce kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü ara sokaklara girerek uzaklaştı. Takibi sürdüren polis ekipleri, şüpheli otomobili kovalamaca sonucu Fevziçakmak Mahallesi Kaya sokakta durdurdu. Otomobilden sürücü haricinde 6 kişinin olduğu görüldü. Şahısların yapılan üst aramasında bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Sürücü Ramazan D.'nin ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü Ramazan D., gözaltına alınarak karakola götürüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Caddesi, Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title