İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Polisten Kaçan Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Polisten Kaçan Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 30 bin TL'ye yakın ceza kesildi.

Polisten kaçan motosikletli kazaya karıştı, yaralanan sürücü ehliyetsiz çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, plakasını bezle kapatan motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Eren Ş. yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin muayene ve sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 168 TL, sigortasız araç kullanmaktan 993 TL, makas atmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.